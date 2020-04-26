PUBG, Counter Strike’ı andıran bir özellik getiriyor

Oyuncularının isteklerini istikrarlı bir şekilde yerine getiren PUBG, özellikle akıllı telefonlarda çok daha fazla tercih ediliyor. PC, Xbox ve PlayStation platformlarında da boy gösteren Unreal Engine 4 altyapılı PUBG, kitlesini büyütüyor.

Gün geçtikçe daha çok kişinin ilgi gösterdiği yapımın yeni sezonunu değerlendiren Joon Choi, oldukça umutlu konuştu. Konsol versiyonlarını üreten ekipleri yöneten Choi, PUBG oyuncularının genel beceri seviyesini değerlendirdi ve şunları söyledi:

“Son 3 yılda, birçok oyunda olduğu gibi, oyuncularımızın sahip olduğu genel beceri seviyesinin önemli ölçüde arttığını gördük. PUBG’nin en başarılı oyuncuları, becerilerini ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor.”

“Karşılaşmalarda birçok yeni oyuncunun kimseye hasar veremediğini ve hiçbir kimseyi öldüremeden oyundan elendiğini sık sık görüyoruz. Bize uzun zamandır oyuncular arasındaki seviye farkının bazı oyuncular için daha zorlu bir oyun deneyimi yaşattığını söylüyorsunuz. Bunu çözmek adına planımız hakkında konuşmaya hazırız.”

Deneyimli yönetici, 7. sezon ile beraber botların konsollarda da yer alacağını müjdeledi. Halihazırda mobil sürümde yer alan botlar, “yapay saldırganlar” olarak adlandırılacak. Botların yeni oyuncuları eğitmesi bekleniyor.

Normal oyuncular gibi davranacak olan botlar; mermilerin yönlerini, tuzakları ve çevresel diğer faktörleri göz önünde bulunduracak. Böylece tecrübesiz oyuncular gerçekçi bir eğitim eşliğinde eğitilecek.

Tuzak kurma, tuzaklara karşı korunma, alan savunması yapma ve saklanma gibi temel bilgiler de yeni oyuncuların botlar sayesinde öğreneceği konular olacak. Zira PUBG yönetimi, oyuncuların daha çok hayatta kalma süresine sahip olmasını istiyor.

Battle Royale karşılaşmalarında yüksek performans gösteren kişiler botlarla çok karşılaşmayacak. Bu uygulama özellikle silah kullanma ve savaşma yetenekleri düşük olan kişileri hedef alacak. PUBG’nin yeni sezonu 28 Nisan 2020’de başlayacak. (ShiftDelete)