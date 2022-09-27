PUBG Continental Series 7 Büyük Finaller heyecanı

KRAFTON, Inc.’in tarafından düzenlenen çevrimiçi bir PUBG: BATTLEGROUNDS turnuvası olan PUBG Continental Series 7 (PCS7) Avrupa için Büyük Finaller 30 Eylül - 2 Ekim ve 7 - 9 Ekim tarihleri arasında altı gün boyunca sürecek ve takımlar 250.000 ABD doları tutarındaki ödül havuzundan pay almak için 30 maç boyunca mücadele edecekler. Turnuva, ekiplerin Kasım ayının başında Dubai'de düzenlenecek olan PGC 2022'de yer almalarına yardımcı olacak PUBG Global Championship (PGC) Puanları kazanmaları için son şansı sunuyor. PCS7 Avrupa şampiyonu, biriken toplam puanlara bakılmaksızın direkt olarak PGC 2022'de yer alma hakkına sahip olacaktır.

32 takım playoff’larda yer aldı ve bunlardan 16’sı Büyük Finallere katılmaya hak kazandı. Grup Aşamasında OVERPEEKERS ve Northern Lights kendi gruplarında üstünlük sağlarken, NAVI, Austrian Force, ACEND, ENCE ve Question Mark - hepsi çok güçlü performanslar sergilediler. Woo, çok çekişmeli bir maç ortaya koydu ve Bystanders'tan sadece iki puanlık bir avantajla Büyük Finallere yükseldi.

Eleme Aşamasının ilk gününde, win or die takımı şaşırtıcı bir 49 eleme ve üç tavuk yemeği ile üstünlük sağladı. FaZe Clan genel sıralamada ikinci olurken, HOWL, FUT Esports, Fella's ve Polish Power da Büyük Finallere katılmaya hak kazandı. Geriye kalan iki slotun kaderi, Son Şans aşamasında belirlendi. Gün sürprizler ve üzüntülerle dolu geçerken, ortalık sakinleştiğinde Team Exalt ve Stardust kazananlar oldu.

PCS7 Avrupa için Pick'em Challenge

PC ve konsol oyuncularının PUBG: BATTLEGROUNDS'ta 7 Ekim tarihine kadar PCS7 eşyaları satın alabilecekleri Pick'em Challenge PCS7 ile beraber geri döndü. PCS7 eşyaları PUBG net satışlarının %30'u ödül havuzuna eklenecek ve en son sonuçlara göre takımlara dağıtılacak. Ayrıca PC oyuncuları, Pick the Winner ve Team Faceoff mücadelelerinde kazananları tahmin etmek için kullanabilecekleri oylama kuponları alacaklar. Kazanan takımları doğru bilenler, özel PCS7 eşyalarıyla değiştirilebilecek Esports puanları alacaklar.