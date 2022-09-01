1 Eylül Perşembe günü KRAFTON, Inc., 32 takımın 250,000 ABD doları tutarındaki ödül havuzu için yarışacağı ve Büyük Finaller’deki 16 yerden birini kazanma şansı için PUBG Continental Series 7 (PCS7) Avrupa Playofflarını başlatacak. Playofflar, "Grup Aşaması", "Eleme Aşaması" ve "Son Şans" olmak üzere üç aşamaya bölünecek ve 1-11 Eylül tarihleri arasında sekiz gün boyunca çevrimiçi olarak düzenlenecek. Playoff takımları Büyük Finaller’de bir yer edindikten sonra, PUBG Global Championship puanlarını garantiye alma veya PCS7 Avrupa’yı kazanarak otomatik olarak PGC 2022'ye katılma hakkı kazanma şansı için yarışacaklar.

Katılan PCS7 Takımları

PCS6 Avrupa kazananı Entropiq, direkt PCS7 Avrupa Playoff’larının grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Acend Club (DACH Meisterschaft), HOWL (Protality Series Sezon 5), SHEESH, eski adıyla ENTERPRISE (Saska eLEAGUE), Team Exalt (PSL Showdown Summer) olmak üzere her biri akredite edilen üçüncü parti etkinlikleri aracılığıyla PCS Europe Wildcards kazandı. BBL Esports, ENCE, FaZe Clan, FUT Esports, HEROIC, Natus Vincere, Northern Lights Team ve Overpeekers (eski adıyla Team Liquid) Playoff’lara doğrudan davetli olarak katılacak.

Yukarıdaki takımlarla beraber, PCS7 Avrupa açık elemelerinden aşağıdaki en iyi takımlar Playoff’larda mücadele edecek:

• Avrupa Açık Elemeleri: AustrianForce, Bystanders, Expendables, Fellas, Faygo, GDE eSports, PolishPower, Project Underdog, Room For İyileştirme, SEIRIN, The Woo, winordie

• MEA Açık Elemeleri: Digital Athletics, ON GRIND, PINK VENOM, Sarvem Esports, Signature, STARDUST, Team Elite