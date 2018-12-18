Bir dönemin en popüler Battle Royale oyunu olan ancak daha sonrasında tahtını Fortnite’a kaptıran PUBG, oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. PUBG Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre 1. yıla özel Xbox kullanıcılarına SCAR-L kostümü hediye edilecek. Üstelik hediyeyi kazanmak için tek yapmanız gereken tek şey 17 Aralık – 31 Ocak tarihleri arasında oyuna girmek.

Etkinlik süresi:

Başlangıç: 17 Aralık

Bitiş: 31 Ocak

Bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken tek şey yukarıda belirtilen tarihler arasında oyuna giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra hediyeniz hesabınıza otomatik olarak yüklenecek. PUBG her kadar popülerliğini Fortnite’a kaptırmış olsa da mobilde en çok oynanan oyun olma özelliğini de elinde tutuyor.

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre PUBG elinde bir rekor da bulunduruyor. Oyun mobilde anlık olarak 10 milyon tekil kullanıcıyı görmüştü. Bu inanılması güç rakam uzun bir süre konuşulmuştu. Daha önce de birçok kez oyunculara hediyeler dağıtan PUBG, liderlik koltuğuna tekrar oturabilmek için elinden geleni yapacağa benziyor. (Playerbros)