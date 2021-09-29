KRAFTON, Inc.’in PUBG: BATTLEGROUNDS’unun son güncellemesi 6 Ekim tarihinde PC’ye ve 14 Ekim tarihinde konsollarda çıkışını yaptığında Erangel haritasındaki önemli noktalar Cadılar Bayramı teması ile dekore edileceğinden, oyuncular erkenden “şeker mi, şaka mı?” diye sormaya başlayabilecekler. Sis ve eşsiz bir ay rengi de dahil olmak üzere yeni ürkütücü temalı hava efektleri, harita boyunca önemli noktalarda yer alacak.

Güncelleme yeni bir oynanış özelliğini tanıtıyor: Taşıma. Tüm haritalarda mevcuttur ve oyuncular, çeşitli stratejiler yaratarak düşen oyuncuları kaldırabilecekler. Düşen bir müttefiki güvenli bir yere taşıyın ve siper arkasındayken ayağa kaldırın veya düşen bir düşmanı alın ve onu gelen saldırıya karşı bir kalkan olarak kullanın.

Fakat hepsi bu kadarla da sınırlı değil - 14.1 güncellemesinin detaylı bir özetini aşağıda bulabilirsiniz;

Yeni Dereceli Sezon: 14.1 Güncellemesi yeni bir dereceli sezon getiriyor, yani 13. Dereceli Sezonda kazanılan tüm ödüller otomatik olarak oyuncuların envanterine eklenmiş durumdadır. Dereceli Sezon 14, son dereceli sezonlara benzer şekilde iki ay sürecek.

Taego Düzenlemeleri: Harita, son birkaç ay boyunca toplanan oyuncu verilerine dayanarak çeşitli geliştirmeler alacak. En popüler savaş bölgelerinin kazanma oranı kontrol edildikten sonra, %75 veya daha fazla kazanma oranına sahip alanlar için nesne ve arazi iyileştirmeleri yapılacak. Harita ayrıca diğer haritalara özel olan silahları ve malzemeleri ortaya çıkaracak olan Hata Alanlarını da tanıtacak. Hata Alanları, Taego'da Normal, Dereceli ve Özel Maçlarda mevcut olacak.

Erangel Ayarlamaları: Önceden bahsedilen Cadılar Bayramı temalı güncellemelere ek olarak Erangel, Pochinki atlama noktasında yapılan güncellemeler alacak. 14.1 Güncellemesine kadar, oyuncular maçın erken evrelerindeki savaşlardan sonra araçsız olarak Pochinki’den kaçmakta zorlanıyordu. Böylelikle Kilise binasında düzenlemeler yapılacak ve yeni su yolları, örtü ve çitler eklenecek.

Harita Rotasyonu: 14.1 ile Normal maçlarda Taego ve Paramo, Vikendi ve Karakin'in yerini alacak. Taego ve Paramo ayrıca Dereceli maçlarda Sanhok ve Vikendi'nin yerini alacak. Maçlar için yeni harita rotasyonu şu şekilde:

Normal Maçlar:

• Erangel

• Miramar

• Sanhok

• Taego

• Paramo

Dereceli Maçlar:

• Erangel

• Miramar

• Taego

• Paramo