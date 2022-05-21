PUBG: BATTLEGROUNDS güncelleme 17.2 tüm platformlarda yayında!

KRAFTON Inc.'in PC ve konsollarda çıkışını yaptığı PUBG: BATTLEGROUNDS'un Güncelleme 17.2’si ile oyuncular ekipleriyle beraber artık başardıklarıyla övünebilirler. Güncelleme 17.2, oyuncuların 1v1 düellolarına meydan okuyabileceği Antrenman Modunda 1v1 Arena'nın büyük başlangıcını öne çıkarıyor. Bunlarla beraber Güncelleme 17.2, gözcü dürbününe gelen güncellemelerinin yanı sıra 5.56 Seçilmiş Nişancı Tüfekleri (SNT) ve Havan Topu için denge güncellemeleri sunuyor.

• Antrenman Modunda 1v1 Arena: 1v1 Arena merak uyandırıcı bir 1v1 ortamında her türlü savaş pratiğini karşılamak için artık Antrenman Modunda yer alıyor. Oyuncular rakip bir oyuncuyla 1v1 rauntlardan geçebilirler veya yoğun tempolu savaşları izleyerek takımın gerçekten en iyisinin kim olduğunu görebilirler.

• Gözcü Dürbünü Güncellemesi: Önceki yama notları gözcü dürbününe ilerleyen süreçte bazı büyük ve küçük değişikliklerin geleceğini işaret etmişti. Gözcü dürbünü ile otomatik olarak düşmanları işaretleyip takip etme özellikleri, fazla güçlü performans göstermeye devam ederek oyuncularımızın deneyimlerinin tadını çıkartmalarındansa daha fazla stres yapmalarına yol açıyor. Bu nedenle düşman tespit menzili 1000m'den 600m'ye düşürüldü ve beyaz pasif işaret, yakın bakış modunda otomatik olarak belirmeyecek. Gözcü dürbününde yapılan değişikliklerin tamamını görmek için lütfen yama notlarını ziyaret edin.

• Silah Dengelemeleri: Güncelleme 17.2, 5.56mm SNT'lerde, özellikle de MK12 ve Mini14'te değişiklikler sunuyor. Hasarla ilgili güncellemeden beri oyuncular kullanmakta zorlanıyordu. Bu nedenle, Mini14’te olduğu gibi stabiliteyi korumak için geri tepme sıfırlanma hızı değeri iyileştirildi. Mini14'ün hasarı da 47'den 48'e yükseltildi. Yalnızca Taego'ya özel havan topunun oyunculara sunulmasının ardından ekibimiz değerli oyuncu geri bildirimleri topladı ve hava topunun gizli potansiyelini ortaya çıkarmak için değişiklikler uygulamaya karar verdi. Yerleştirme açısının güvenli olmadığı ya da su üzerinde olduğu yerler hariç artık tüm arazilere yerleştirilebilir. Havan topu ayrıca normal maçlarda, Haven hariç tüm haritalarda mevcut olacak ve artık envanter slotunda yer kaplayacak.