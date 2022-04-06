KRAFTON, Inc.'in PUBG: BATTLEGROUNDS için son güncellemesi, PC için 13 Nisan'da ve konsollar için 21 Nisan'da çıkışını yapacak ve oyuncular yeşilliklerle kaplanmış bir ada olan Sanhok haritasının özgün tasarımının geri dönüşüyle tanıdık topraklara giriş yapabilecekler. Güncelleme 17.1, Sanhok'un özgün ihtişamının geri dönüşüyle birlikte, ACE32 silahını, yeni bir dereceli sezonu, taktiksel pakete uygulanan dengeleme değişikliklerini ve daha fazlasını tanıtacak.

Güncelleme 17.1'nin genel detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için tam yama notlarını BURADAN görüntüleyebilirsiniz. Yeni içeriğin ön izlemesini denemek isteyen oyuncular bugün PC test sunucusuna giriş yapabilirler.

• Sanhok Özgün Haline Geri Dönüyor: Daha önce 2022 geliştirici planında bahsedildiği gibi, Bootcamp'ın ıstakoz şeklindeki binası, Rıhtımlar, Harabeler, Taş Ocağı ve özgün orman temasının tümünün haritaya geri dönmesiyle Sanhok orijinal görünümüne geri dönüyor. Haritanın 2020'deki güncellemesinden sonra topluluk fikrini dikkate alan ekip, Sanhok'un çoğunu elden geçirmeye karar verdi ve Yağma Kamyonu, Yanıltıcı Bomba ve Frekans Bozucu Paket’i kaldırarak orijinal haritayla daha uyumlu hale getirdi.

• Yeni Dereceli Sezon: Güncelleme 17.1 yeni bir dereceli sezonu başlatıyor, böylece 16. sezonda kazanılan tüm ödüller, 17. sezon başladığında otomatik olarak oyuncuların envanterine eklenecek. 17. sezon sona erdiğinde ve sunucu bakıma girdiğinde, Paraşüt Kozmetiği dışındaki tüm ödüller envanterden kaldırılacaktır.

• Yeni Silah - ACE32: 7,62 mm'lik bir silah daha 17.1'de oyuna dahil oluyor! Mevcut AR silah havuzunda 7,62 mm silahlar 5,56 mm'ye kıyasla sayıca az olduğundan, düşük geri tepmeli ACE32’ye alışmak Beryl M762'den daha kolay olacak. Bu yeni silah tüm haritalarda oyuncular için yer alacak.

• Taktiksel Teçhizat Düzenlemeleri: 17.1 ile, Taktiksel Paket artık diğer Taktiksel Teçhizatı (Drone, Acil Yardım Teçhizatı ve Gözcü Dürbünü) depolamayacak.