UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında İsveç’in Malmö ekibine konuk olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11’de 4 değişiklik yaptı. Gruptaki ilk maçta Sarpsborg engelini rahat aşan Kartal’da Güneş’in aklı ligdeydi. Deneyimli hoca milli araya girilirken; pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçını düşünerek takımını sahaya sürdü.

Güneş, bu doğrultuda son olarak 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11’de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel’i yedek soyundurdu, iki kanadı da değiştirdi. Kenarları Gökhan Töre ve Lens’e emanet eden Siyah-Beyazlılar’ın teknik patronu, orta sahada Necip’e ileri uçta ise Vagner Love’a şans verdi. 14 puanla zirvenin 1 adım gerisinde olan Beşiktaş’ın hocası zorlu Konya deplasmanında kayıp yaşamak istemediği için böyle bir rotasyona gitti.

Adriano riske edilmedi

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı. Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı. Oyuncunun Konyaspor maçı için durumu ise maç gününde belli olacak.