Puanı Vida kurtardı

Sivas yenilgisi ile sezona giren Beşiktaş, üst üste sahasında oynayacağı Göztepe ve Rize maçlarında 6 puan hedefliyordu. Ancak Avcı’nın planları tutmadı... Rize Oğulcan’la öne geçti, 53’te Vida skoru eşitledi ve Kartal’a 1 puanı getirdi.

01 Eylül 2019, Pazar 06:01
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Puanı Vida kurtardı

Sezona 3-0’lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, geçen hafta Göztepe galibiyeti ile moral bulmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde üst üste oynayacağı Vodafone Park’taki maçlarda 6 puan toplayarak milli araya girmeyi hedefliyordu ancak tecrübeli hocanın planı tutmadı. İlk yarıda Oğulcan’ın attığı şık gol ile 1-0 geriye düşen Kara Kartal, 53’te Hırvat stoperi Domagoj Vida ile beraberliği yakaladı. 3 hafta, 4 puan... Caner’in sol taraftan yaptığı ortaya 3 savunmacının arasından iyi yükselen Vida fileleri havalandırdı: 1-1. Savunmada da oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan 30 yaşındaki stoper, Siyah-Beyazlılar’a 1 puan getirdi. Taraftarı önünde Rize’ye 2 puan kaybeden Kara Kartal, 3 haftada sadece 4 puan topladı.

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