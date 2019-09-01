Puanı Vida kurtardı

Sezona 3-0’lık Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan Siyah-Beyazlılar, geçen hafta Göztepe galibiyeti ile moral bulmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde üst üste oynayacağı Vodafone Park’taki maçlarda 6 puan toplayarak milli araya girmeyi hedefliyordu ancak tecrübeli hocanın planı tutmadı. İlk yarıda Oğulcan’ın attığı şık gol ile 1-0 geriye düşen Kara Kartal, 53’te Hırvat stoperi Domagoj Vida ile beraberliği yakaladı. 3 hafta, 4 puan... Caner’in sol taraftan yaptığı ortaya 3 savunmacının arasından iyi yükselen Vida fileleri havalandırdı: 1-1. Savunmada da oldukça başarılı bir oyun ortaya koyan 30 yaşındaki stoper, Siyah-Beyazlılar’a 1 puan getirdi. Taraftarı önünde Rize’ye 2 puan kaybeden Kara Kartal, 3 haftada sadece 4 puan topladı.