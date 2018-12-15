Puan durumu - Süper Lig puan durumu ve fikstür - Süper Lig'de sıralama değişti
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın zirve yarışını ilgilendiren önemli maçında Galatasaray ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı ve 8 puanlık fark devam etti. Sezona fırtına gibi başlayan Yeni Malatyaspor ise zirve yarışında Antalyaspor'u 2-0 ile geçti ve haftayı 2. sırada tamamla. Nefesleri kesen maçta ise Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Ersun Yanallı Fenerbahçe ise yarın akşam Erzurumspor'u konuk edecek. İşte Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 16. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki üst üste dördüncü, son sekizinci maçında ise yedinci puan kaybını yaşadı. Lider Medipol Başakşehir ise zirvedeki yerini korudu. Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından fırtına gibi esen Sivasspor, çıkışını sürdürdü ve Ankaragücü'nü 4-0'la geçti. Sezonun iki flaş takımı Malatyaspor ile Antalyaspor, karşı karşıya geldi. Yeni Malatyaspor kritik maçı kazanarak ikinci sıraya yükseldi.
Haftanın en önemli maçlarından birisinde Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, nefes kesen maçta 2-2 berabere kalarak birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Ersun Yanallı Fenerbahçe, yarın akşam sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.
Süper Lig 4. hafta sonuçları
Göztepe 0 - 0 Bursaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor
Kayserispor 1 - 0 Akhisarspor
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor
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Süper Lig Puan durumu
1- Başakşehir - 34 puan
2- Yeni Malatyaspor 28 puan
3- Beşiktaş - 26 puan
4- Trabzonspor - 26 puan
5- Galatasaray - 26 puan
6- Kasımpaşa - 26 puan
7- Antalyaspor 26 - puan
8- Konyaspor - 24 puan
9- Sivasspor - 24 puan
10- Bursaspor - 20 puan
11- Ankaragücü - 20 puan
12- Kayserispor - 18 puan
13- Göztepe - 19 puan
14- Alanyaspor - 17 puan
15- Akhisarspor - 16 puan
16- Erzurumspor - 14 puan (1 maçı eksik)
17- Fenerbahçe - 14 puan (1 maçı eksik)
18- Çaykur Rizespor - 12 puan
Süper Lig'de 17. hafta programı
Ankaragücü - Göztepe
Alanyaspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Beşiktaş
Erzurumspor - Kayserispor
Trabzonspor - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Yeni Malatyaspor
Galatasaray - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Akhisarspor - Konyaspor