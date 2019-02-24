Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'in 23. haftası oynanırken şampiyonluk yarışı kızıştı, alt sıralar alev aldı. Haftanın açılış maçların Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. En kritik maçlardan birisi olan Ankaragücü-Erzurumspor karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la ev sahibi oldu. Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara alacak denirken; Kostas Mitroglou'nun son dakikadaki golüyle Akhisar'ı 1-0 yendi ve lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig 23. hafta puan durumu

1- Başakşehir 23 51

2- Galatasaray 23 45

3- Beşiktaş 22 39

4- Trabzonspor 23 36

5- Yeni Malatya 23 34

6- Konyaspor 23 34

7- Antalyaspor 23 32

7- Sivasspor 23 31

8- Sivasspor 23 31

9- Alanyaspor 23 28

10- Kayserispor 23 31

11- Kasımpaşa 23 29

12- Çaykur Rizespor 23 28

13- Ankaragücü 23 27

14- Göztepe 23 25

15- Fenerbahçe 22 24

16- Bursaspor 23 24

17- Erzurumspor 23 21

18- Akhisarspor 23 18

Süper Lig 24. hafta programı

Antalyaspor - Ankaragücü

Bursaspor - Sivasspor

Kayserispor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Erzurumspor - Galatasaray

Kasımpaşa - Trabzonspor

Akhisarspor - Alanyaspor



