Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45’e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı. İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyle aradaki farkı azalttı. Aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükselten Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

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Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.

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Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 45 puan

2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş - 36 puan

4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)

5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)

6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)

7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)

8- Antalyaspor - 29 puan

9- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)

10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)

11- Kayserispor - 25 puan

12- Bursaspor - 24 puan

13- Fenerbahçe - 23 puan

14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)

15- Çaykur Rizespor - 22 puan

16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)

17- Erzurumspor - 18 puan

18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)

21. hafta maç sonuçları

Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

9 Şubat Cumartesi

Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor

Çaykur Rizespor 1 - 1 Antalyaspor

Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor

10 Şubat Pazar

Konyaspor - Yeni Malatyaspor (13:30)

Göztepe - Alanyaspor (16:00)

Galatasaray - Trabzonspor (19:00)

11 Şubat Pazartesi

Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)

Sivasspor - Akhisarspor (20:00)

22. hafta programı

15 Şubat Cuma

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (20:30)

16 Şubat Cumartesi

Akhisarspor - Ankaragücü (13:30)

Bursaspor - Çaykur Rizespor (16:00)

Fenerbahçe - Konyaspor (19:00)

17 Şubat Pazar

Erzurumspor - Sivasspor (13:30)

Trabzonspor - Alanyaspor (16:00)

Kayserispor - Göztepe (16:00)

Kasımpaşa - Galatasaray (19:00)

18 Şubat Pazartesi

Antalyaspor - Başakşehir (20:00)