Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Galatasaray'dan puan farkını düşürme şansı!
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanda kaldı ve 13. sıraya geriledi. Puanını 25'e yükselten Kayserispor ise 11. sıraya yükseldi. Lider Başakşehir, sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı. Haftanın maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 21. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45’e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı. İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise bu akşam Bursaspor ile kozlarını paylaşacak.
Bu haberi de okudularBeşiktaş - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Başakşehir'in ensesinde bulunan Galatasaray, haftanın maçında Trabzonspor'la karşılaşacak.
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 45 puan
2- Galatasaray - 36 puan (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş - 33 puan (1 maçı eksik)
4- Yeni Malatyaspor - 33 puan (1 maçı eksik)
5- Trabzonspor - 33 puan (1 maçı eksik)
6- Konyaspor - 32 puan (1 maçı eksik)
7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
8- Antalyaspor - 29 puan
9- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)
10- Alanyaspor 25 puan (1 maçı eksik)
11- Kayserispor - 25 puan
12- Bursaspor - 24 puan (1 maçı eksik)
13- Fenerbahçe - 23 puan
14- Göztepe - 22 puan (1 maçı eksik)
15- Çaykur Rizespor - 22 puan
16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor - 18 puan
18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)
21. hafta maç sonuçları
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Antalyaspor
Beşiktaş - Bursaspor (19:00)
10 Şubat Pazar
Konyaspor - Yeni Malatyaspor (13:30)
Göztepe - Alanyaspor (16:00)
Galatasaray - Trabzonspor (19:00)
11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)
Sivasspor - Akhisarspor (20:00)
22. hafta programı
15 Şubat Cuma
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (20:30)
16 Şubat Cumartesi
Akhisarspor - Ankaragücü (13:30)
Bursaspor - Çaykur Rizespor (16:00)
Fenerbahçe - Konyaspor (19:00)
17 Şubat Pazar
Erzurumspor - Sivasspor (13:30)
Trabzonspor - Alanyaspor (16:00)
Kayserispor - Göztepe (16:00)
Kasımpaşa - Galatasaray (19:00)
18 Şubat Pazartesi
Antalyaspor - Başakşehir (20:00)