Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Galatasaray puan farkını düşürdü!
Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Kayseri'de açıldı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşısında aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 23 puanda kaldı ve 14. sıraya geriledi. Lider Başakşehir, sahasında Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve altın değerindeki 2 puanı evinde bıraktı. Beşiktaş, Bursaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 yendi ve zirve iddiasını sürdürdü. Haftanın maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Süper Lig'de 21. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'in 21.haftasında Kayserispor, haftanın açılış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Fenerbahçe'yi Kravets'in 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 25 puana yükselten Kayserispor, 23 puanlı Fenerbahçe'yi solladı ve 11. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 13. sıraya geriledi. Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 45’e yükseltirken, Erzurum temsilcisi de puanını 18 yaptı. İstanbul ekibi, bir maçı eksik en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 9'a çıkardı. Zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Haftanın maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, Başakşehir ile olan puan farkını 6'ya indirdi.
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Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 45 puan
2- Galatasaray - 39
3- Beşiktaş - 36 puan
4- Yeni Malatyaspor - 34
5- Trabzonspor - 33 puan
6- Konyaspor - 33
7- Kasımpaşa - 29 puan (1 maçı eksik)
8- Antalyaspor - 29 puan
9- Sivasspor - 28 puan (1 maçı eksik)
10- Göztepe - 25 puan
11- Alanyaspor 25 puan
12- Kayserispor - 25 puan
13- Bursaspor - 24 puan
14- Fenerbahçe - 23 puan
15- Çaykur Rizespor - 22 puan
16- Ankaragücü - 20 puan (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor - 18 puan
18- Akhisarspor - 17 puan (1 maçı eksik)
21. hafta maç sonuçları
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
9 Şubat Cumartesi
Başakşehir 1 - 1 Erzurumspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Antalyaspor
Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor
10 Şubat Pazar
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Göztepe 3 - 2 Alanyaspor
Galatasaray 3 - 1 Trabzonspor
11 Şubat Pazartesi
Ankaragücü - Kasımpaşa (20:00)
Sivasspor - Akhisarspor (20:00)
22. hafta programı
15 Şubat Cuma
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (20:30)
16 Şubat Cumartesi
Akhisarspor - Ankaragücü (13:30)
Bursaspor - Çaykur Rizespor (16:00)
Fenerbahçe - Konyaspor (19:00)
17 Şubat Pazar
Erzurumspor - Sivasspor (13:30)
Trabzonspor - Alanyaspor (16:00)
Kayserispor - Göztepe (16:00)
Kasımpaşa - Galatasaray (19:00)
18 Şubat Pazartesi
Antalyaspor - Başakşehir (20:00)