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Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti. Başakşehir ise Bursaspor'u 3-0'la geçti. Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara alacak denirken; son dakikada gelen gol puan farkının 8'e çıkmasını önledi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısına Beşiktaş, 2. yarıya Fenerbahçe damga vurdu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maç farklı bitecek derken Sarı Lacivertliler müthiş bir geri dönüşe imza attı ve tarihe geçen derbi 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, haftayı 14. sırada kapattı. Beşiktaş ise 40 puanla zirve takibini sürdürdü. İşte 23. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

24 Şubat 2019, Pazar 21:27 Son Güncelleme:
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Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Süper Lig'in 23. haftası oynanırken şampiyonluk yarışı kızıştı, alt sıralar alev aldı. Haftanın açılış maçların Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. En kritik maçlardan birisi olan Ankaragücü-Erzurumspor karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la ev sahibi oldu. Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara alacak denirken; Kostas Mitroglou'nun son dakikadaki golüyle Akhisar'ı 1-0 yendi ve lider Başakşehir'i takibini sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

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Süper Lig 23. hafta puan durumu

1- Başakşehir 23 51

2- Galatasaray 23 45

3- Beşiktaş 23 40

4- Trabzonspor 23 36

5- Yeni Malatya 23 34

6- Konyaspor 23 34

7- Antalyaspor 23 32

7- Sivasspor 23 31

8- Sivasspor 23 31

9- Alanyaspor 23 28

10- Kayserispor 23 31

11- Kasımpaşa 23 29

12- Çaykur Rizespor 23 28

13- Ankaragücü 23 27

14- Fenerbahçe 23 25

15- Göztepe 23 25

16- Bursaspor 23 24

17- Erzurumspor 23 21

18- Akhisarspor 23 18

Süper Lig 24. hafta programı

Antalyaspor - Ankaragücü

Bursaspor - Sivasspor

Kayserispor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Başakşehir

Erzurumspor - Galatasaray

Kasımpaşa - Trabzonspor

Akhisarspor - Alanyaspor


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