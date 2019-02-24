Puan durumu - Süper Lig puan durumu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 90+5'inci dakikada sarı kırmızılı takımın yeni transferi Kostas Mitroglou kaydetti. Başakşehir ise Bursaspor'u 3-0'la geçti. Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara alacak denirken; son dakikada gelen gol puan farkının 8'e çıkmasını önledi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısına Beşiktaş, 2. yarıya Fenerbahçe damga vurdu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Maç farklı bitecek derken Sarı Lacivertliler müthiş bir geri dönüşe imza attı ve tarihe geçen derbi 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, haftayı 14. sırada kapattı. Beşiktaş ise 40 puanla zirve takibini sürdürdü. İşte 23. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...
Süper Lig'in 23. haftası oynanırken şampiyonluk yarışı kızıştı, alt sıralar alev aldı. Haftanın açılış maçların Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1, Çaykur Rizespor ise Malatyaspor'u 3-0'la geçti. En kritik maçlardan birisi olan Ankaragücü-Erzurumspor karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la ev sahibi oldu. Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara alacak denirken; Kostas Mitroglou'nun son dakikadaki golüyle Akhisar'ı 1-0 yendi ve lider Başakşehir'i takibini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin gollerini 10'uncu dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2'nci dakikalarda Burak Yılmaz kaydederken Fenerbahçe'nin golleri 55'inci dakikada Zajc, 62'nci dakikada Sadık ve 67'nci dakikada Hasan Ali'den geldi.
Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
Göztepe 1- 3 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
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Süper Lig 23. hafta puan durumu
1- Başakşehir 23 51
2- Galatasaray 23 45
3- Beşiktaş 23 40
4- Trabzonspor 23 36
5- Yeni Malatya 23 34
6- Konyaspor 23 34
7- Antalyaspor 23 32
7- Sivasspor 23 31
8- Sivasspor 23 31
9- Alanyaspor 23 28
10- Kayserispor 23 31
11- Kasımpaşa 23 29
12- Çaykur Rizespor 23 28
13- Ankaragücü 23 27
14- Fenerbahçe 23 25
15- Göztepe 23 25
16- Bursaspor 23 24
17- Erzurumspor 23 21
18- Akhisarspor 23 18
Süper Lig 24. hafta programı
Antalyaspor - Ankaragücü
Bursaspor - Sivasspor
Kayserispor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Konyaspor - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
Erzurumspor - Galatasaray
Kasımpaşa - Trabzonspor
Akhisarspor - Alanyaspor