Puan durumu... Süper Lig 6. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe, 0-0 berabere kaldı. Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Galatasaray , Erzurumspor'a konuk oldu. Aslan, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sezonun iki flaş takımı Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi merakla beklenirken, haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kapanış maçında ise Denizlispor, Beşiktaş 'ı konuk edecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.

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Süper Lig puan durumu

1 - Alanyaspor | 13 puan (1 maçı eksik)

2 - Fenerbahçe | 11 puan (1 maçı eksik)

3 - Galatasaray | 10 puan

4 - Fatih Karagümrük | 8 puan (1 maçı eksik)

5 - Kasımpaşa | 8 puan

6 - Göztepe | 7 puan

7 - Antalyaspor | 8 puan

8 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)

9 - Sivasspor | 7 puan (2 maçı eksik)

10 - Başakşehir | 7 puan

11 - Gaziantep FK | 7 puan

12 - Hatayspor | 7 puan (2 maçı eksik)

13 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)

14 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)

15 - Çaykur Rizespor | 5 puan (1 maçı eksik)

16 - Trabzonspor | 5 puan (1 maçı eksik)

17 - Yeni Malatyaspor | 5 puan (1 maçı eksik)

18 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)

19 - Beşiktaş | 4 puan (2 maçı eksik)

20 - Gençlerbirliği | 4 puan (2 maçı eksik)

21 - Ankaragücü | 1 puan (2 maçı eksik)

Süper Lig 6. hafta maç sonuçları

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)

Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

Erzurumspor 1-2 Galatasaray

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

Alanyapsor - Fatih Karagümrük

Fenerbahçe - Trabzonspor

Sivasspor - Çaykur Rizespor

Denizlispor - Beşiktaş

Haftayı bay geçen takım: Kayserispor

Süper Lig 7. hafta programı

Fatih Karagümrük - Erzurumspor

Trabzonspor - Kasımpaşa

Gençlerbirliği - Gaziantep FK

Göztepe - Alanyaspor

Galatasaray - Ankaragücü

Çaykur Rizespor - Kayserispor

Konyaspor - Başakşehir

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

Hatayspor - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Haftayı bay geçen takım: Denizlispor