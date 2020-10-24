Puan durumu... Süper Lig 6. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 6. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Kasımpaşa ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 6. haftada birbirinden kritik maçlar oynanıyor. Trabzonspor'u yenerek 3 puanla tanışan Başakşehir, bu hafta da Antalyaspor'a patladı. Galatasaray, zorlu Erzurum deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü, maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti. Sezonun iki flaş takımı Alanyaspor ile Karagümrük galibiyet için karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Denizli deplasmanına gidecek. Haftanın maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 6. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürünü haberimizden bulabilirsiniz.
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Göztepe, 0-0 berabere kaldı. Üst üste yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan Galatasaray , Erzurumspor'a konuk oldu. Aslan, zorlu deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sezonun iki flaş takımı Alanyaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesi merakla beklenirken, haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Kapanış maçında ise Denizlispor, Beşiktaş 'ı konuk edecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü haberimizde.
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Süper Lig puan durumu
1 - Alanyaspor | 13 puan (1 maçı eksik)
2 - Fenerbahçe | 11 puan (1 maçı eksik)
3 - Galatasaray | 10 puan
4 - Fatih Karagümrük | 8 puan (1 maçı eksik)
5 - Kasımpaşa | 8 puan
6 - Göztepe | 7 puan
7 - Antalyaspor | 8 puan
8 - Erzurumspor | 7 puan (1 maçı eksik)
9 - Sivasspor | 7 puan (2 maçı eksik)
10 - Başakşehir | 7 puan
11 - Gaziantep FK | 7 puan
12 - Hatayspor | 7 puan (2 maçı eksik)
13 - Konyaspor | 6 puan (1 maçı eksik)
14 - Kayserispor | 6 puan (1 maçı eksik)
15 - Çaykur Rizespor | 5 puan (1 maçı eksik)
16 - Trabzonspor | 5 puan (1 maçı eksik)
17 - Yeni Malatyaspor | 5 puan (1 maçı eksik)
18 - Denizlispor | 5 puan (1 maçı eksik)
19 - Beşiktaş | 4 puan (2 maçı eksik)
20 - Gençlerbirliği | 4 puan (2 maçı eksik)
21 - Ankaragücü | 1 puan (2 maçı eksik)
Süper Lig 6. hafta maç sonuçları
Kasımpaşa 0-0 Göztepe
Ankaragücü - Hatayspor (ERTELENDİ)
Gaziantep FK 1-0 Konyaspor
Erzurumspor 1-2 Galatasaray
Başakşehir 5-1 Antalyaspor
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
Alanyapsor - Fatih Karagümrük
Fenerbahçe - Trabzonspor
Sivasspor - Çaykur Rizespor
Denizlispor - Beşiktaş
Haftayı bay geçen takım: Kayserispor
Süper Lig 7. hafta programı
Fatih Karagümrük - Erzurumspor
Trabzonspor - Kasımpaşa
Gençlerbirliği - Gaziantep FK
Göztepe - Alanyaspor
Galatasaray - Ankaragücü
Çaykur Rizespor - Kayserispor
Konyaspor - Başakşehir
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
Hatayspor - Sivasspor
Antalyaspor - Fenerbahçe
Haftayı bay geçen takım: Denizlispor