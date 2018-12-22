Süper Lig'de ilk devre 17. hafta maçları ile son bulacak. Son hafta öncesi futbolseverler 'puan durumu' araştırması yapıyor. Lider Başakşehir, konuk olduğu Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yolunda altın değerindeki 2 puanı deplasmanda bıraktı. Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.

Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Sadiku, 45 ve 75'inci dakikalarda Diagne ve 83'üncü dakikada Pavelka kaydetti. Karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golü ise 52'nci dakikada Mustafa'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 29'a yükseltirken, Beşiktaş 26 puanda kaldı. Süper Lig'de 2017-18 sezonunda 30 gol yiyen Beşiktaş, 2018-19 sezonunun ilk yarısında kalesinde 23 gol gördü. Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki en farklı yenilgisini aldı.

Trabzonspor, yarın Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Galatasaray ile Sivasspor ile karşılaşacak. Ersun Yanallı Fenerbahçe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Süper Lig 17. hafta sonuçları

Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Erzurumspor - Kayserispor

Trabzonspor - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Yeni Malatyaspor

Galatasaray - Sivasspor

Antalyaspor - Fenerbahçe

Akhisarspor - Konyaspor

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan

2- Kasımpaşa - 29 puan

3- Yeni Malatyaspor - 28 puan (1 maçı eksik)

4- Trabzonspor - 26 puan (1 maçı eksik)

5- Galatasaray - 26 puan (1 maçı eksik)

6- Beşiktaş - 26 puan

7- Antalyaspor - 26 puan (1 maçı eksik)

8- Konyaspor - 24 puan (1 maçı eksik)

9- Sivasspor - 24 puan (1 maçı eksik)

10- Göztepe - 24 puan

11- Bursaspor - 20 puan (1 maçı eksik)

12- Ankaragücü - 20 puan

13- Alanyaspor - 18 puan

14- Kayserispor - 18 puan (1 maçı eksik)

15- Akhisarspor - 16 puan (1 maçı eksik)

16- Erzurumspor - 15 puan (1 maçı eksik)

17- Fenerbahçe - 15 puan (1 maçı eksik)

18- Çaykur Rizespor - 12 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 18. hafta programı

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe