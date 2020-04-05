Cumhurbaşkanı Erdoğan coronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğuna değindi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara maske dağıtımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

PTT maske temini hakkında şu açıklamayı yaptı

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Ücretsiz maske temini nasıl yapılacak?

PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol aktarıldı. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekmekte.

Vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunmaktadır

Adres bilgileriniz doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."











