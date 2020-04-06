Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü kaynaklı COVİD-19 salgınını önlemek için yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Cuma günü itibariyle son dakika olarak yapılan duyuruda pazarlar, marketler gibi yoğun hareketliliğin olduğu yerlere maskesiz giriş yasaklanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ücretsiz maske dağıtımı uygulamasına geçildiği belirtildi. ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu. internet sitesindeki formu dolduran her vatandaşın evine haftada 5 maske dağıtılacağını da ifade edildi. Haftada en fazla 5 adet 3 katlı (cerrahi maske) alınabileceği dağıtım 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak. Yoğun ilgi gören ücretsiz maske için başvuruların en kısa sürede e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği açıklandı.

PTT 'den verilen maske siparişleri iptal mi olacak?

Yapılan açıklamada maske siparişlerinin e Devlet kapısı üzerinden alınması için çalışmaların başlatıldığına yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"

ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? İşte detaylar...

EDevlet Maske başvuru nasıl yapılır? MaskeEPTTavm Maske başvuru formu doldurma...

Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? Bütün detaylar haberimizde...

Son dakika ücretsiz maske dağıtımına başlandığı açıklandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.

https://maske.epttavm.com başvurular buradan yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Peki, PttAVM.com üzerinden başvuru nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden maske başvurusu var mı? Bütün detaylar haberimizde...

Haftada 5 maske hakkı!

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Kimler ücretsiz maske siparişi verebilir?

maske.epttavm.com adresi üzerinden vatandaşlar maskelerinin siparişlerini verebilecekler. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maske uygulamasından faydalanamayacaklar.

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.

Kimler maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

PTT formunda hangi bilgiler var?

TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler.