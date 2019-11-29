PTT - Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Venus Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında PTT, konuk ettiği Türk Hava Yolları’na 3-1 mağlup oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Ceren Çağlar Baysal, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar Kinasts, Lynn, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen (Berin Yıldırım, Ada Germen, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ceylan Arısan, Funda Bilgi)
Setler: 18-25, 25-20, 23-25, 22-25
Süre: 109 dakika (23, 29, 28, 29)