PTT - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 2-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-2 yendi.

03 Ekim 2020, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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PTT - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 2-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer

PTT: Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Yağmur Mislina Kılıç)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Nazlıcan Yılmaz)

Setler: 20-25, 25-15, 25-9, 23-25, 9-15

Süre: 116 dakika (28, 22, 20, 30, 16)

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