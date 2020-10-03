PTT - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 2-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Tolgacan Dinçer
PTT: Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Yağmur Mislina Kılıç)
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Maglio, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Nazlıcan Yılmaz)
Setler: 20-25, 25-15, 25-9, 23-25, 9-15
Süre: 116 dakika (28, 22, 20, 30, 16)