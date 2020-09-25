PTT - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 0 - 3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında PTT, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

25 Eylül 2020, Cuma 22:45 Son Güncelleme:
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PTT - Fenerbahçe Opet maç sonucu: 0 - 3

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında PTT, konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Ayşim Ergenay

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Mejia (Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Merve Tanyel, Su Zent, Ece Morova, Semra Özer) FENERBAHÇE OPET: Lila Şengün, Bianka Busa, Diçle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Özay İpar Kurt, Ceren Kestirengöz)

SETLER: 11-25, 12-25, 29-31

SÜRE: 82 dakika (21, 21, 40)

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