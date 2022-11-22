PTT, 2023 CEV Challenge Kupası ilk tur ilk maçında sahasında Belçika’nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımını 3-0 mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 30 Kasım Çarşamba günü Belçika’da oynanacak.

Temsilcimiz, ikinci karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set tur için yeterli olacak. PTT, rakibine 3-0 veya 3-1’lik mağlup olması halinde ise turu geçecek rakip altın set sonunda belli olacak.

Statü

PTT, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını CEV Challenge Kupası’nda son 32 turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 32 turundaki alacak.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Istref Elezaj (Bosna Hersek), Eirini Moula (Yunanistan)

PTT: Büşra, Mısra, Busa, Janset, Elif, Merve, Sema Nur (L) (Mori, Derin, Mislina)

LEZ HERLAIMONT: Van Geertruyden, Thevenin, Jorgensen, Goris, Zdovc, Humblet, Reul (L) (Leonard, Naticchi, Matejko, Moulin, Blairon)

SETLER: 25-15, 25-17, 25-20

SÜRE: 65 dakika (17′,23′,25′)