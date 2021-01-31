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PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-0 yendi.

31 Ocak 2021, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-0 yendi.

Salon: Başkent TVF

Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar

PTT: Ece Morova, Mejia, Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, (Simay Kurt, Aslı Koçoğlu, Ceyda Aktaş, Merve Tanyel, Semra Özer)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Anthi, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Berra Eren, Ecem Alıcı)

Setler: 17-25, 18-25, 13-25

Süre: 73 dakika (24, 26, 23)

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