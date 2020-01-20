PTT-Atlas Global Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında PTT, Atlas Global Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

20 Ocak 2020, Pazartesi 22:08 Son Güncelleme:
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PTT-Atlas Global Yeşilyurt maç sonucu: 3-0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında PTT, Atlas Global Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Bilal Çağlar

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Seda Tokatlıoğlu, Dolunay Çetinkaya)

Atlas Global Yeşilyurt: Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, İrem Nilşat Kaya (Ayça Aykaç, Elif Boran, Burcu Yönder, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-23, 25-17, 25-15

Süre: 75 dakika (27, 25, 23)

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