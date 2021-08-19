UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray 'ı 5-1 ve 2-1'lik galibiyetlerle geçtikten sonra Midtjylland'ı da eleyerek geldiği Play-Off turunun ilk maçında Benfica'ya 2-1 mağlup olan PSV Eindhoven'da eleştiri oklarının hedefinde Eran Zahavi vardı. Zahavi'ye Galatasaray karşısında hat-trick yaptığı performansı üzerinden eleştiri getirilirken kullanılan ifadeler ülkesi İsrail'de de gündem oldu.

Hollanda basınından Voetbal Primeur, Eran Zahavi'nin Benfica maçı performansını 10 üzerinden 5 şeklinde puanlandırdı. Yapılan açıklamada ise, "Kendini Galatasaray'a karşı bir oyun alanında umarken bu kez üç defans oyuncusuyla rekabet etmek zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı.

Hollanda basınının Zahavi hakkında Galatasaray'a karşı hat-trick yapmasını küçümser tarzda Sarı-Kırmızılılar'ın savunma performansını da eleştiren açıklamaları tecrübeli oyuncunun ülkesi İsrail'in spor basınında da gündeme oturdu.

Eran Zahavi, PSV Eindhoven'ın Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettiği iç saha maçında 3 gol, 1 asist ile öne çıkmıştı.