Hollanda ekibi PSV, sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacak olan Roger Schmidt'in yerine teknik direktörlük görevi için efsane futbolcu Ruud van Nistelrooy'un getirileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 45 yaşındaki eski forvet Ruud van Nistelrooy'un sözleşmesi sona erdiğinde görevi bırakacak olan Roger Schmidt'in yerine geçeceği ve Hollandalı isim ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ruud van Nistelrooy, anlaşmanın ardından şu açıklamaları yaptı: "PSV'de teknik direktör olmak her zaman hayalimdi. Son birkaç sezondur PSV'nin şu anki Genel Müdürü Toon Gerbrands ile yoğun bir şekilde çalıştım. Profesyonel bir koçluk kariyerine devam edebileceğime ikna olmuştum ve başlangıçta deneyim kazanmak için bir yıla daha ihtiyacım olduğunu düşündüm. Ancak bazen işler yolunda gider ve hayatın tamamen yönetilebilir olmadığını anlarsınız. Bu, bir sonraki adımı atmak için doğru an."

Kariyerinde Manchester Unit6ed ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinde de forma giyen Hollandalı eski futbolcu, 1998-2001 yılları arasında PSV'de oynamıştı.



