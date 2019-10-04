Donyell Malen, PSV Eindhoven'ı sırtlamaya devam ediyor... Hollanda ekibi FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Rosenborg'u deplasmanda 4-1 yendi. 20 yaşındaki yıldız, bu maçı da boş geçmedi ve 2 gole imzasını koydu. PSV'nin diğer gollerini Rosario ve Dumfries kaydetti.

İkide iki yapan PSV 6 puanla D Grubu'nun zirvesinde yer aldı. Bu sezon Hollanda Ligi'nde Vitesse maçında 5 gol atarak yıldızlaşan Donyell Malen, 17 maçta 14 gole ulaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Donyell Malen kimdir?

Arsenal alt yapısında futbola başlayan 20 yaşındaki forvet daha sonra PSV Eindhoven'a transfer oldu. 1.79 boyundaki Malen gçeçen sezon da 42 maçta 11 gol, 4 asist ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Hollana Milli Takım forması da giymeye başlayan Malen'in kulübü PSV ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.