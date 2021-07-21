PSV Galatasaray şifresiz canlı izle... PSV-GS TV8 canlı yayın

Galatasaray 'ın Avrupa yolculuğu başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ilk ayak maçında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Philips Stadı'nda oynanan olan karşılaşma saat 22.00’de başladı. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek. İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak.

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PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

35 bin kişi kapasiteli Philips Stadı'nda oynanna PSV Eindhoven - Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelen PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları fanatik.com.tr'de.

PSV - Galatasaray ilk 11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV ile 7. kez karşılaşacak

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 6 maçın 4’ünü PSV, 2’sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006’da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Teknik adam: Roger Schmidt

Hollanda'nın en köklü ekipleri arasında yer alan PSV'yi Alman teknik adam Roger Schmidt çalıştırıyor. Schmidt, 2012-14 arası Red Bull Salzburg, 2014-17 arası ise Bayer Leverkusen ile oldukça başarılı yıllar geçirmişti. PSV öncesi Çin'de Beijing Guoan'da görev alan Roger Schmidt, hücum futbolu özellikli anlayışıyla tanınıyor. Roger Schmidt'in adı teknik adam arayışında olan Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Son 3 şampiyonluk Phillip Cocu ile

PSV, Hollanda Eredivisie'deki son 3 şampiyonluğunu, Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçiren Phillip Cocu ile yaşamıştı. Hollanda devi, Cocu'nun ayrılıp Fenerbahçe ile anlaştığı günden bu yana, Ajax'ın müthiş çıkışıyla şampiyonluk yaşayamadı.