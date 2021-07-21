Galatasaray yeni sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV deplasmanında açıyor. Galatasaray’da 7 önemli eksik var ama Fatih Terim ve öğrencileri, Philips Stadı’ndan avantajlı bir skorla ayrılmaya kararlı. PSV’de ise takımın en önemli isimleri Donyell Malen ve Denzel Dumfries, tatilden yeni döndükleri için Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı iki maçta da galip geldi. Dinamo Bükreş’i 2-1, Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup eden Galatasaray’da 2 maçta 3 gol kaydeden yeni transfer Aytaç Kara, performansıyla öne çıktı. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. RWDM 47 ile oynadığı ilk maçı 6-2 yenen PSV, Osnabruck ile 0-0 berabere kalırken PAOK’u 1-0 mağlup etti.

PSV - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? GS PSV maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Eindhoven kentindeki Philips Stadı’nda 21 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) oynanacak olan PSV - Galatasaray maçı TSİ 22.00’de başlayacak. TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları haberimizde olacak.

PSV - Galatasaray ilk 11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

PSV - Galatasaray maçının hakemi kim?

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarının Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

Galatasaray gruplara nasıl kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray - PSV rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Fatih Terim varsa sorun yok

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak. Sarı-Kırmızılı takım, Terim yönetiminde çıktığı 8 sınavın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998’de Sion, 1998-1999’da Grasshoppers, 1999-2000’de Rapid Wien ve 2003-2004’te ise CSKA Sofya’yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1’de adını gruplara yazdırdı. Bu maçlarda 23 gol atan Galatasaray, 5 gol yedi. Aslan aynı zamanda Terim'le birlikte Avrupa'daki 82. sınavını verecek.

101 zafer, 112 yenilgi

Galatasaray'ın bu süreçte, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyeti bulunuyor. 110 kez fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılılar, kalesinde 119 gol gördü. Toplamda ise Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkıyor. Aslan'ın 288 maçta 101 galibiyet, 75 beraberlik ve 112 yenilgisi var. Rakiplerine 383 gol atan Cim Bom, 431 gole engel olamadı.

Müzede 2 Avrupa kupası

Diğer taraftan Galatasaray, Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı temsilcisi olma unvanını koruyor. 2000 yılında Arsenal'i penaltılarla devirerek UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, bu maçtan 3 ay sonra Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı ve o yıl Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Arda Turan'a özel görev

Taylan'ın yokluğunda, Galatasaray'ın orta alandaki oyun kurucu rolünü Arda Turan üstlenecek. Merkezde yeni transfer Aytaç ile birlikte oynaması beklenen Kaptan, hem Sarı- Kırmızılı ekibin ataklarını organize edecek hem de rakibi karşılamaya çalışacak. Terim, fiziksel açıdan eski günlerinden uzak olsa da, Arda'nın tecrübesiyle bu açığı kapatacağına ve PSV karşısında sorumluluk alacağına inanıyor.

Başkan Burak Elmas yalnız bırakmadı

Hollanda'ya giden Galatasaray kafilesinde kulüp başkanı Burak Elmas da yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Fatih Terim ve ekibinin yanı sıra tüm futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Elmas ayrıca, Hollanda'da kendisini karşılayan taraftarların Kurban Bayramı'nı kutladı ve onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Forma sponsoru Türk Hava Yolları

Galatasaray’ın 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek" denildi. Yeni forma ilk kez bugünkü PSV Eindhoven maçında kullanılacak.

Gözler Mostafa Mohamed'de olacak

Geçen sezon Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten takıma katılan Mostafa Mohamed, kısa sürede Sarı- Kırmızılı ekibe uyum sağlamış, 16 lig maçında 8 gol atmıştı. Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla göz doldurdu. Attığı birbirinden şık goller ile alkış alan Mohamed, PSV maçında da takımının kilit isimlerinden bir tanesi olacak.

Malen ve Dumfries kadroya alınmadı

Ev sahibi PSV Eindhoven'in en önemli iki yıldızı Malen ve Dumfries, Galatasaray karşısında forma giymeyecek. EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı forması giyen iki yıldız, tatili planlardan uzun tutunca kadroya alınmadı. Geçen sezonun gol makinesi Malen ile sağ bek Dumfries'in bu yaz döneminde Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olacağı belirtiliyor.

Galatasaray, 7. kez PSV karşısında

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 6 maçın 4’ünü PSV, 2’sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006’da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.