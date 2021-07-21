PSV - Galatasaray maçı (CANLI) GS PSV şifresiz canlı skor

Galatasaray yeni sezonu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV deplasmanında açtı. Galatasaray’da 7 önemli eksik var ama Fatih Terim ve öğrencileri, Philips Stadı’ndan avantajlı bir skorla ayrılmaya kararlı. PSV’de ise takımın en önemli isimleri Donyell Malen ve Denzel Dumfries, tatilden yeni döndükleri için Galatasaray’a karşı forma giyemedi. Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı iki maçta da galip geldi.

Dinamo Bükreş’i 2-1, Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup eden Galatasaray’da 2 maçta 3 gol kaydeden yeni transfer Aytaç Kara, performansıyla öne çıktı. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. RWDM 47 ile oynadığı ilk maçı 6-2 yenen PSV, Osnabruck ile 0-0 berabere kalırken PAOK’u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Mücadele temsilcimizin santra vuruşu ile başladı.

GOL! 2. dakikada Muslera topu ayağıyla kontrol etmek isterken araya giren Zahavi topu filelere gönderdi.

Ev sahibi PSV Eindhoven maça çok baskılı başladı ve üst üste Galatasaray ceza sahasında pozisyonlara girdi.

23.dakikada PSV'nin kullandığı köşe vuruşunda Madueke'nin şık vuruşu auta gitti.

GOL! 35. dakikada orta alanda Galatasaray'ın kaptırdığı topta PSV etkili geldi. Madueke ceza sahasına girdi ve kale alanına çevirdiği topu Zahavi, ikinci kez ağlarımıza gönderdi.

GOL! 42.dakikada gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram'ın ortasında Emre Kılınç'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve temsilcimiz Galatasaray farkı 1'e indirdi!

İlk 45 dakika PSV'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL! 51. dakikada PSV, Götze'nin golüyle Galatasaray karşısında farkı yeniden 2'ye çıkardı. Karşılaşma ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile devam ediyor.

60.dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda-Fegouli, Babel-Mostafa Mohammed ve Alpaslan-Yunus Akgün değişikliği yaparak maça müdahale etti.

71.dakikada PSV atağında Sangare'nin ceza sahası yakanından vuruşunu Muslera yere yatarak kurtardı.

74.dakikada Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü.

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PSV - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS PSV maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Eindhoven kentindeki Philips Stadı’nda oynanan PSV - Galatasaray maçı TSİ 22.00’de başladı. TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelen PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları haberimizde.

PSV - Galatasaray ilk 11'ler:

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray gruplara nasıl kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray - PSV rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.