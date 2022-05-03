PSV Gakpo için servet istedi!

Hollanda basınında yer alan iddiaya göre; PSV Eindhoven, Cody Gakpo'yu 35-40 milyon Euro civarı bonservis kazanmadan elinden çıkarmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Willem II maçında taraftarların bir yıl daha takımda kalması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Cody Gakpo için PSV Eindhoven'ın kendini "tok satıcı" konumunda gördüğü ve oyuncu satmak için acele içinde olmayacağı ifade edildi. Cody Gakpo, bu sezon PSV formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 19 gol 15 asistlik performans sergiledi.