PSV Eindhoven - Rangers maç sonucu: 0-1
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İskoçya temsilcisi Rangers, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk oldu. Rangers ilk maçta 2-2 berabere kaldığı PSV'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İskoçya temsilcisi Rangers, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk oldu. Rangers ilk maçta 2-2 berabere kaldığı PSV'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten mücadelenin 60. dakikasında Rangers'a galibiyeti getiren golü Antonio Colak kaydetti.
Rıdvan Yılmaz
Rangers forması giyen Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçı yedek kulübesinde tamamladı.