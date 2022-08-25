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PSV Eindhoven - Rangers maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İskoçya temsilcisi Rangers, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk oldu. Rangers ilk maçta 2-2 berabere kaldığı PSV'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

25 Ağustos 2022, Perşembe 01:05 Son Güncelleme:
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PSV Eindhoven - Rangers maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İskoçya temsilcisi Rangers, Hollanda'da PSV Eindhoven'a konuk oldu. Rangers ilk maçta 2-2 berabere kaldığı PSV'yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten mücadelenin 60. dakikasında Rangers'a galibiyeti getiren golü Antonio Colak kaydetti.

Rıdvan Yılmaz

Rangers forması giyen Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maçı yedek kulübesinde tamamladı. 

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