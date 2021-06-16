Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti. Galatasaray - PSV Eindhoven arasındaki ilk mücadele Hollanda'da oynanacak. Galatasaray deplasmanda avantajlı skoru alarak ikinci maç öncesi avantaj sağlamak istiyor.

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven'a karşı ilk maç 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

PSV Eindhoven ile ilgili son bilgiler

Olası rakiplerden olan Hollanda temsilcisi, ligini 88 puanlı şampiyon Ajax’ın ardından 72 puanla ikinci sırada bitirdi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Granada, PAOK ve Omonia takımlarının arasında 12 puanla lider turlayan Eindhoven, son 32 turunda Olympiakos’a elendi. Oynadığı 45 maçta 27 golü bulunan Donyell Malen, takımın en skorer ismi olarak göze çarpıyor. Maçlarını 35 bin kişi kapasiteli Phillips Stadyumu’nda oynayan kırmızı beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü Roger Schmidt yapıyor.



