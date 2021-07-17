Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averajla kaptıran Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlıyor. Sarı Kırmızılı ekip, turun ilk ayağında PSV ile kozlarını paylaşacak. İlk maça deplasmanda çıkacak olan Fatih Terim'in öğrencileri, evine avantajlı bir skorla dönmek ve İstanbul'da alacağı skorla tur biletini kapmayı amaçlıyor. Kritik 90 dakika öncesi yayıncı belli oldu. Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven - Galatasaray'ın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda olacağını merak ediyor.

PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

21 Temmuz Çarşamba günü 35 bin kişi kapasiteli Philips Stadı'nda oynanacak PSV Eindhoven - Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Gözler Mostafa Mohamed'de olacak

Geçen sezon Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'ten takıma katılan Mostafa Mohamed, kısa sürede Sarı- Kırmızılı ekibe uyum sağlamış, 16 lig maçında 8 gol atmıştı. Sezon başı kampında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta dizine aldığı darbeden dolayı sakatlanan ancak kısa sürede geri dönen 23 yaşındaki forvet, idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Attığı birbirinden şık goller ile alkış alan Mohamed, PSV maçında da takımının kilit isimlerinden bir tanesi olacak.

Sağ bek için çözüm aranıyor

Sarı-Kırmızılılar, 21 Temmuz'da PSV ile Devler Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçına çıkacak. Ancak sağ bekte yer alan isimlerin sakatlığı nedeniyle bu bölgede kimin oynayacağı ise merak konusu. Teknik direktör Fatih Terim'in, son gerçekleştirdiği idmanlarda sağ bekte Jesse Sekidika'yı denediği öğrenildi. Ayrıca yeni transfer Alpaslan Öztürk'ün de bu bölge için bir alternatif olabileceği öğrenildi.

Philips Stadı'nda 23.500 seyirci

Hollanda kulübü daha önce yaptığı açıklamada 35 bin kişilik tam kapasitede mücadelenin oynanacağını duyurmuştu. Ancak Hollanda hükümetinden buna izin çıkmadı. Ülkedeki ve dünyadaki salgın koşullarının göz önünde bulundurulmasının ardından PSV Eindhoven’a sadece üçte ikilik bir kapasite için izin verildi. Böylece Galatasaray maçı 23.500 seyirci önünde gerçekleşecek.

Düdük Alejandro Hernandez'in

İspanya'nın en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen Alejandro Hernandez, 2012'de birinci ligde üst düzey hakem olarak görev yapmaya başlarken İspanya LaLiga'da ilk El Clasico'sunu Nisan 2016'da yönetmişti. 2017'de ise teknik komite tarafından En İyi İspanyol Hakem seçilmişti. 2014'ten bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

2019 yılında Beşiktaş ile Braga arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı. İspanyol hakem 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 27 Mart 2021'de Norveç'le oynadığımız karşılaşmanın da hakemiydi.

Galatasaray - PSV Eindhoven rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

PSV - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 21 Temmuz Çarşamba saat 22:00'de, rövanş mücadelesi ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

PSV'yi tanıyalım

Hollanda'da açık ara farkla şampiyon olan Ajax'ın ardından sezonu 2. sırada tamamlayan PSV, geçmişinde önemli başarılara sahip. 1987/88 sezonunda Avrupa'nın 1 numaralı kupası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren Hollanda devi, 1977/78 sezonunda ise UEFA Kupası'nı kazandı. Hollanda Eredivisie'de tam 24 kez şampiyonluk yaşayan PSV, Hollanda Kupası'nda ise 9 kez zafere ulaştı.

En önemli yıldızlar: Malen, Zahavi, Götze, Dumfries

Ajax'ın yeniden yükselişe geçmesiyle 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan PSV'nin en önemli oyuncuları, Donyell Malen, Eran Zahavi, Mario Götze ve Denzel Dumfries. 1999 doğumlu Donyell Malen, Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alıyor. Genç golcü, ligde 32 maçta 19 gol, Avrupa Ligi'nde ise 10 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi de PSV'nin yıldızlarından biri. 34 yaşındaki Zahavi, ligde 11, Avrupa'da ise 6 gol attı. Almanya ile dünya şampiyonluğu yaşayan Mario Götze de geçtiğimiz yıl Hollanda ekibinin kadrosuna katılmıştı.

Teknik adam: Roger Schmidt

Hollanda'nın en köklü ekipleri arasında yer alan PSV'yi Alman teknik adam Roger Schmidt çalıştırıyor. Schmidt, 2012-14 arası Red Bull Salzburg, 2014-17 arası ise Bayer Leverkusen ile oldukça başarılı yıllar geçirmişti. PSV öncesi Çin'de Beijing Guoan'da görev alan Roger Schmidt, hücum futbolu özellikli anlayışıyla tanınıyor. Roger Schmidt'in adı teknik adam arayışında olan Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Son 3 şampiyonluk Phillip Cocu ile

PSV, Hollanda Eredivisie'deki son 3 şampiyonluğunu, Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçiren Phillip Cocu ile yaşamıştı. Hollanda devi, Cocu'nun ayrılıp Fenerbahçe ile anlaştığı günden bu yana, Ajax'ın müthiş çıkışıyla şampiyonluk yaşayamadı.