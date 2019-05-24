Psikolojik savaş üstadı Fatih Terim

"8 puan fark da kapanır, 18 puan fark da! Yeter ki biz kazanalım'' lafını boşuna söylemediği anlaşılacak Fatih Terim, Bursa'da soyunma odasına 2-1 yenik giren oyuncularını da "Buraya kazanarak dönün, o zaman sezon sonu kimin şampiyon olacağını göreceğiz'' diyerek motive etti. Terim, 0-0 biten Konyaspor maçından sonra yaptığım "Galatasaray korner ve duran toptan gol atamıyor" şeklindeki yoruma katılmış ve "Öyle bir zamanda gelsin ki kıymeti olsun" cevabını vermişti. İmparator'un bir öngörüsü daha gerçekleşti, Başakşehir'i yıkıp Aslan'a şampiyonluğu getiren goller korner ve duran toptan geldi.

Fatih Terim'in Türkiye'de rakibi olmadığı bu sezon tam anlamı ile tescillendi. Türkiye dışında elbette teknik-taktik olarak birçok teknik adam Fatih Terim'i mat edebilir ama iş psikolojik savaşsa Terim'in dünyada bile rakibi yok dersek abartmış olmayız.

ASLAN PAYI ONYEKURU VE FEGHOULİ'NİN

Tudor'un yüzüne bakmadığı Linnes ile Donk'tan Fatih Terim geçen sezonki gibi Cafu ile Pogba yarattı! Sol bek oynadığı maçlarda penaltılar alan Linnes ve Emre Belözoğlu'na karşı yine sertliğini konuşturan Donk, son düzlükte Terim'in jokeri oldu. 4 gün içinde kupa ve ligde iki finale çıkan Galatasaray 96 saatte müzesine iki kupa daha ekledi. Başakşehir'e 17 dakikada 4 gol atıp 2'sini saydıracak kadar sahadan silen sarı-kırmızılılarda şampiyonlukta aslan payı iç saha-deplasman, büyük-küçük takım ayırt etmeyen Onyekuru-Feghouli ikilisine ait.

BÜYÜK MAÇLARIN KALECİSİ MUSLERA

8 sezon… 5 şampiyonluk… 13 kupa… Galatasaray kariyeri başarılarla dolu Fernando Muslera, yine aylardan Mayıs olunca devleşti. Beşiktaş derbisinde Burak'ın iğne deliğinden geçen şutunu panter gibi çıkardı, tartışmasız 1 numara olduğunu kanıtladı. Başakşehir'in şampiyonluk umutlarını bitiren röveşataya kalkan Feghouli'nin golünü kutlamak için 50 metre koşup Muslera'ya sarılması da Uruguaylı kalecinin yalandan kaptanlık pazubandı takmadığının göstergesi...

(Sabah)



