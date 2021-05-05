Paris Saint Germain'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde adını finale Manchester City, 51 yıl sonra bir ilke imza attı.

İngiliz ekibi, 1970 yılından sonra tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale çıkmş oldu. Mavi beyazlılar, son olarak 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda finale çıkmış ve Polonyalı rakibi Gornik Zabrze'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Guardiola'nın City ile ilk finali

Öye yandan 2016 yılından görevde olan teknik direktör Pep Guardiola da Manchester City ile ilk finaline çıkma şansı yakaladı. İspanyol teknik adan 2009 ve 2011 yıllarında olmak üzere Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısı göstermişti.

Manchester City'nin rakibi belli oluyor

İstanbul'a giden ilk biletin sahibi olan İngiliz ekibinin finaldeki rakbi bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Chelsea-Real Madrid maçıyla belli olacak. İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.