Fransa Ligue 1'de 2023 yılının ilk maçları oynandı. 17. haftası oynanan Fransa Ligue 1'de Lens sahasında PSG'yi konuk etti. Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksiği tamamlayan Lionel Messi'nin izinli olması nedeniyle oynamadığı, Brezilyalı süperstar Neymar'ın da cezası nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada PSG sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.





Maç çok hızlı başladı

Mücadele çok hızlı başladı. 5'te Lens Przemyslaw Frankowski'yle 1-0 öne geçti. Başkent ekibinden yanıt gecikmedi, 3 dakika sonra Hugo Ekitike skora dengeyi getirdi. 28'de Lois Openda sahneye çıktı ve ev sahibini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İkinci yarının hemen başında da Lens'li Alexis Claude Maurice mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-1.





Fark 4'e indi

Bu sonuçla Kylian Mbappe'li PSG sezonun ilk yenilgisini aldı ve 44 puanla zirvede kalmaya devam etti. Sezonun flaş ekibi Lens ise güçlü rakibini devirerek puanını 40 yaptı ve Paris temsilcisiyle farkı 4 puana indirerek ikinci sıradaki yerini korudu.