Marco Verratti, Kylian Mbappe, Leandro Paredes ve Sergio Ramos'un sakatlıkları ile ilgili son durumları açıklayan PSG, Marco Verratti'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Marco Verratti'nin son maçta aldığı darbe sonrasında sakatlığın nasıl geliştiğine bağlı olarak dört hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Mbappe ile ilgili 48 saat içinde bir değerlendirme yapılacağı, Sergio Ramos'un gelecek hafta takım antrenmanlarına başlayabileceği ve Leandro Paredes'in ise bir sonraki milli aradan sonra sahalara geri dönmesinin beklendiği duyuruldu.



