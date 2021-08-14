Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferi basketbol efsanesi Michael Jordan'a yaradı.

PSG 2019-20 sezonundan bu yana Michael Jordan'ın sahibi olduğu forma tedarik markasının tasarımlarıyla sahaya çıkıyor. Anlaşma gereği Jordan'ın sahibi olduğu marka her forma satışından yüzde 5 kar alıyor.

Michael Jordan, Covid-19 salgını gölgesinde geçen günlerde servetinde büyük kayıplar yaşarken, Forbes dergisi efsane oyuncun net servetinin 2,1 milyar dolardan 1,6 milyar dolara gerilediğin yazdı.





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120 milyon euro kazandılar

Messi'nin Paris Saint-Germain'e imza atmasıyla taraftarlar formalara adeta akın ederken, bu sezon yaklaşık 2,5 milyon formanın satılması bekleniyor. Fransız kulübü, Arjantinli yıldızın forma satışından kısa sürede 120 milyon euro kazanırken, Jordan ise bu satıştan 6 milyon euro elde etti.