Paris Saint-Germain'e tecrübeli stoper Sergio Ramos'tan kötü haber. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Club Brugge'e karşı oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor.

PSG'den yapılan açıklamada Ramos'un sakatlığını atlatması ve takıma yeniden katılabilmesi için üç güne daha ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Konu hakkında açıklama yapan teknik direktör Mauricio Pochettino, "Her şey planlandı. Bugün Sergio, Saint-Etienne maçından bu yana ilk kez antrenman yaptı. Takımla çalıştı ve ardından spor salonunda bireysel çalışmalarına devam etti." ifadelerinde bulundu.

Uzun süre sonra ilk maçına çıkmıştı

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den ayrılıp PSG'ye transfer olan Sergio Ramos, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fransız ekibindeki ilk maçına 28 Kasım tarihinde Saint-Etienne karşısında çıkmıştı.

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