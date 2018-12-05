PSG’ye ‘Sarı Yelekliler’ şoku!

Fransa’da Başkent Paris’te başlayan ve kısa sürede ülkenin her yerine yayılan eylemler, tüm hızıyla devam ediyor. ‘Sarı Yelekliler’ olarak adlandırılan grup, akaryakıt fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 20’den fazla artmasının ardından tepkilerini sokaklara dökülerek göstermişti.

Gerginliğin devam etmesi nedeniyle Fransa Futbol Federasyonu, Paris ekibi PSG’nin önümüzdeki cumartesi günü Montpellier ile sahasında oynayacağı maçı, güvenlik endişesi sebebiyle ileri bir tarine erteledi.

Bu arada Fransa Başbakanı Edouard Philippe de dün, benzin ve diğer zamları 6 ay süreyle ertelediklerini açıkladı.