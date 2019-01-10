PSG'ye Lig Kupası'nda büyük şok!
Fransa Lig Kupası'nda PSG, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında lig sonuncusu Guingamp'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Konuk ekip Guingamp, maçın 2. yarısında tam 3 penaltı kullanırken, 2 penaltıyı gole çevirdi ve tarihi bir galibiyete imza attı.
Fransa Lig Kupası'nda PSG, büyük şok yaşadı. Yıldızlar topluluğu PSG, 1-0 öne geçmesine rağmen Guingamp'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti. PSG, 22 Ocak 2014'ten bu yana ilk kez Fransa'da bir kupa maçı kaybetti.
Bu sonucun ardından PSG, 5 sezondur kazandığı Fransa Lig Kupası'na çeyrek finalde veda etti.
PSG'nin tek golü 62. dakikada Neymar'dan geldi. Guingamp'a galibiyeti getiren iki gol de penaltıdan geldi. 81. dakikada N'Gbakoto ve 90+3. dakikada Marcus Thuram, takımını bir üst tura taşıdı. Galibiyeti getiren Thuram ayrıca, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.