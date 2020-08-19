PSG'nin yıldızı Neymar Şampiyonlar Ligi finalinde oynamayabilir!
PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig'i eledi ve kupaya bir adım daha yaklaştı. Takımın Brezilyalı yıldızı Neymar ise maç sonu hayatının en büyük hatalarından birini yapmış olabilir!
PSG, Leipzig karşısında hiç zorlanmadan adını Şampiyonlar Ligi finaline yazıdırdı. Maç sonu Alman ekibinin sol beki Marcel Halstenberg ile forma değiştiren Neymar ise belkide kariyerinin en büyük hatasına imza attı.
1 maç ceza ve 12 gün karantina gelebilir
Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların forma değiştirmesi yasak. Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor.
Dolayısıyla Neymar takımı ve kendisi için çok önemli bir maç olan Lizbon'daki Bayern Münih finalini kaçırabilir!