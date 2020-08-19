PSG, Leipzig karşısında hiç zorlanmadan adını Şampiyonlar Ligi finaline yazıdırdı. Maç sonu Alman ekibinin sol beki Marcel Halstenberg ile forma değiştiren Neymar ise belkide kariyerinin en büyük hatasına imza attı.

1 maç ceza ve 12 gün karantina gelebilir

Bilindiği üzere UEFA'nın KOVİD-19 sebebiyle değiştirdiği sağlık kuralları çerçevesinde oyuncuların forma değiştirmesi yasak. Bu kuralı ihlal eden futbolculara ise 1 maç ceza verilebiliyor ve 12 gün karantina uygulaması yapılabiliyor.

Dolayısıyla Neymar takımı ve kendisi için çok önemli bir maç olan Lizbon'daki Bayern Münih finalini kaçırabilir!



