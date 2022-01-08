Sezon başında kadrosuna Lionel Messi'yi de dahil ederek Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte yıldızlar topluluğuna dönüşen PSG'nin gelecek sezonki hocasının Zinedine Zidane olacağı iddia edildi. Fransız basını, son olarak Real Madrid'i çalıştıran efsane futbolculardan Zidane'ın, Paris devinin başına geçmek konusunda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Eğer bu gerçekleşirse deneyimli futbol adamı, hem Cristiano Ronaldo hem de Messi'ye hocalık yapan tarihteki ilk isim unvanını elde edecek.

Pochettino'nun rakibi Haag

Ayrıca Zidane'ın göreve gelmesiyle birlikte normalde sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Real Madrid'e gideceği iddia edilen Mbappe'nin takımda kalmaya devam edeceği ön görülüyor. Şu an PSG'nin teknik direktörü olan ve daha önce Tottenham'ın başında olan Mauricio Pochettino'nun ise Premier Lig'e, Manchester United'ın hocası olarak geri döneceği iddia ediliyor. Bu arada Pochettino'nun yanı sıra Ajax'tan Erik ten Haag'ın ismi de Kırmızı Şeytanlar için geçiyor.