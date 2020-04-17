2017 yılından itibaren birlikte oynayan PSG'nin iki yıldızı Kylian Mbappe ve Neymar Jr yarattıkları pozisyonlar ve attıkları gollerle Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi başarılarında çok önemli rol oynadılar.

KYLIAN MBAPPE KİMDİR?

Mbappé, ilk olarak doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynadı, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol yaşamına başladı. Kısa süre sonra 2016-17 sezonunda düzenli oynamaya başladı, ligde attığı 15 gol ve 8 asist ile 17 sene sonra takımının lig şampiyonu olmasına yardımcı oldu. Daha sonra 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'e kiraland.

Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra Mart 2017'de Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa adına ilk millî maçına çıktı.

Kulüp kariyeri

Futbola babası Wilfried Mbappé'nin hocalığında AS Bondy'de başladı. Daha sonra Clairefontaine futbol akademisine girdi, etkileyici performansından dolayı Real Madrid ve Valencia'nın ilgisini çekti. 11 yaşında İngiliz kulübü Chelsea'de denendi. Burada genç takım adına maça çıktı. Mbappé daha sonra Monaco'nun alt yapısına katıldı.

Monaco

2015-16 sezonu

Mbappé takımıyla ilk maçına 2 Aralık 2015 tarihinde 1-1 berabere kaldıkları Caen maçının 88 dakikasında Fábio Coentrão'nun yerine girerek çıktı. Bu maçta 16 yıl 347 günle Monaco'nun en genç oyuncu unvanını 21 yıl sonra Thierry Henry'nin elinden aldı.20 Şubat 2016 tarihinde takımı adına ilk golünü kaydetti, 3-1 kazandıkları Troyes maçının uzatma dakikalarında attığı golle kulüp tarihinin gol atan en genç ismi oldu. 17 yıl 62 gün ile Thierry Henry'nin unvanını bir kez daha elinden aldı. 6 Mart 2016 tarihinde kendisini Haziran 2019'a kadar Monaco'ya bağlayacak sözleşmeyi imzalayarak ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

2016-17 sezonu

14 Aralık 2016 tarihinde 7-0 kazandıkları Stade Rennais FC maçında takımı için ilk hat trickini yaptı. Bu hatrick, en son 1997 yılında Coupe de la Ligue mücadelesinde Monaco adına Sonny Anderson tarafından yapılan hatrickten sonra yapılan ilk hatrick olma özelliğini taşımaktadır.

11 Şubat 2017 tarihinde 5-0 kazandıkları FC Metz maçında Ligue 1'deki ilk hat trickini yaptı, 18 yıl 2 ay ile 2005 yılında Ligue 1 tarihinde genç yaşta hat trick yapan Jérémy Ménez'in 17 yıl 260 günlük rekoruna en çok yaklaşan isim oldu.

21 Şubat tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'ye attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış, Karim Benzema'dan sonra en genç gol atan 2. Fransız futbolcu oldu.

Mbappé, bu sezon takımıyla Şampiyonlar Liginde yarı finale kadar yükseldi, son 16 turunda Manchester City karşısında maça çıktı. İlk maçta 5-3 yenilip ikinci maçta 3-1 galip gelerek deplasman golleri kuralıyla turu geçtiler. Çeyrek finalde Borussia Dortmund ile oynadılar, 3-2 kazandıkları maçta 2 gol attı, sonraki maçta 3-1 galip gelip yarı finale yükseldiler. Yarı finalde Juventus ile karşılaştılar, ilk maçta 2-0 yenilip ikinci maçta da 2-1 yenilip elendiler. Mbappé, bu turda Juventus'a attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finalde gol atan en genç oyuncu olurken, Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'un 690 dakikalık gol yememe serisini de bozdu. Şampiyonlar Liginde toplam 9 maçta 6 gol attı. Bu sezonda takımıyla ligde şampiyon oldular, ligde çıktığı 29 maçta 15 gol ve 8 asist yaparak 17 sene sonra kazanılan şampiyonluğa katkıda bulundu. Mbappé, bu sezon lig ve kupa maçlarında 2587 dakika sahada kalarak toplam 44 maça çıkıp 26 gol attı.

Paris Saint-Germain

31 Ağustor 2017 tarihinde Monaco'dan Paris Saint-Germain'e kiralandı. Paris kulübü, kiralık sözleşmesinde €145 milyon € artı 35 milyon € bonus olmak üzere toplam 180 milyon € satın alma opsiyonuyla Mbappé'yi kiraladığını, kiralık sözleşmesi sonunda bu opsiyonu kullanıp Mbappé'ye 2022'ye kadar sözleşme imzalatacağını duyurdu. Kulüp Mbappé'nin takımda 29 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Paris adına ilk golünü 8 Eylül'de 5-1 kazandıkları FC Metz maçında attı, maçı 1 gol 1 asist ile tamamladı. Dört gün sonra Les Parisiens adına 5-0 kazandıkları Celtic maçında Şampiyonlar Ligindeki ilk golünü attı.

Millî takım kariyeri

Mbappé, millî takımdaki ilk büyük başarısını 2016 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında ülkesiyle şampiyon olarak yaşadı. Turnuvada 5 gol atarak Jean-Kévin Augustin'in ardından turnuvanın en çok gol atan 2. ismi oldu.

Mart 2017'de Lüksemburg ve İspanya ile oynanacak maçlar için ilk kez ana kadroya çağrıldı. İlk maçına 25 Mart 2017'de 78. dakikada Dimitri Payet'in yerine oyuna girerek çıktı. Bu maçta 18 yıl 3 ay 5 gün ile Maryan Wisnieski'nin ardından Fransa millî futbol takımında oynayan en genç 2. oyuncu oldu. Milli takım adına ilk golünü ise 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 4-0 kazandıkları Hollanda maçında attı

NEYMAR JR KİMDİR?

Neymar da Silva Santos Júnior ya da bilinen adıyla Neymar, forvet mevkinde görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Şu an Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain FC'de 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbol kariyeri

2009 Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi olmuştur. 2011 ve 2012 yılında Güney Amerika'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2011 yılında Santos - Flamengo maçının 26. dakikasında attığı gol, FIFA tarafından 2011 yılının en iyi golü seçilmiştir ve Neymar 2011 FIFA Puskás Ödülü'nün sahibi olmuştur. 2013 yılında millî takımıyla almış olduğu FIFA Konfederasyonlar Kupası turnuvasının sonunda Adidas Altın Top ödülüne layık görülmüştür. Bu turnuvada çıktığı 5 maçta (412 dakika) 4 gol atmıştır ve turnuvanın final maçında maçın adamı seçilmiştir.

Neymar, 5 Şubat 1992 yılında Brezilya'nın Mogi das Cruzes kentinde dünyaya gözlerini açtı. 2003 yılında daha 11 yaşındayken Santos'ta futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Santos ile profesyonel kariyerinin ilk maçına çıkmadan önce, kulübün altyapı takımıyla birçok maçta yer aldı. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde (2009) Campeonato Paulista'da Yılın Genç Futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl Copa Libertadores'in alınmasında en çok payı olan oyunculardan biriydi. İlk millî maçını daha 18 yaşındayken ABD'ye karşı oynadı ve takımının 2-0 kazandığı maçta bir de gol attı. 2013-14 sezonu başlamadan önce 57 milyon avro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Sezon başlamadan önce yapılan 2013 Konfederasyon Kupası'nda 10 numarasını giydiği Brezilya millî takımı kupanın, Neymar ise 5 maçta attığı 4 gol ile turnuvanın sonunda verilen Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Santos FC

2003 yılında Santos altyapısında futbola başlayan Neymar 2009 yılında profesyonel oldu ve A Takım'da oynamaya başladı.

Neymar, 2010 sezonundaki performansıyla Manchester City, Inter, Real Madrid gibi birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Başta Real Madrid ve Chelsea olmak üzere büyük kulüpler Neymar'ın menajeri Wagner Ribeiro ile görüşmelere başladı.

Chelsea'yi, genç yıldızı Neymar'ı ayartmaya çalışmakla suçlayan Santos, 30.000.000 £'dan aşağı bir teklifi kabul etmediklerini açıkladı. Neymar için çok ısrarlı olan Chelsea'nin yaptığı teklifin düşük olması sebebiyle transfer gerçekleşmedi.

Chelsea'nin yaptığı 17.000.000 £ ilk teklifi yeterli bulmayan Santos, genç futbolcunun sözleşmesindeki fesih (Serbest Kalma bedeli) bedeli olan 30.000.000 £'da ısrarcı olmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, teklifine olumsuz yanıt verilmesine rağmen Neymar’la görüşmeleri sürdüren Chelsea'yi de FIFA’ya şikâyet etmekle tehdit etmişti.

Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé eski takım arkadaşı Robinho ve Brezilya millî takımının yeni teknik direktörü Mano Menezes de, Chelsea hakkında olumsuz görüş bildirdi. Menezes; “ Neymar'ın içinde bulunduğu durumu anlayabiliyorum. Ancak hem kendi açısından hem de Brezilya futbolu açısından Santos'ta kalması daha akıllıca olacaktır. Santos şu anda iyi durumda ve Neymar, kulübünde kendini geliştirebilir.'' dedi. Genç futbolcu Neymar da, büyüklerinin tavsiyelerini dikkate alacağını söyledi ve “Ne yapacağımı bilmiyorum ama Santos gibi şampiyon bir takımı bırakıp Chelsea ya da bir başka kulübün rezerv takımına gitmem. Böyle bir durumda kalmak daha akıllıca olur. Karar vermeden önce Menezes'in tavsiyesini de dikkate alacağım.''' ifadelerini kullandı.

Neymar bu tavsiyeleri dinleyerek bir yıl daha takımdan ayrılmama kararı aldı. Santos yönetiminin 20 yaşındaki yıldız oyuncusunu kadroda tutmak için bütün imkânlarını seferber ettiğini belirten menajer Riberio, "Santos'un önerdiği sözleşme mükemmeldi. Antrenman sürelerinden ailevi konulara kadar çok kapsamlı ve tatmin edici bir sözleşme imzaladık." dedi. Neymar, 2009'dan bu yana forma giydiği 224 maçta 136 gol kaydetti. 32 kez terlettiği Brezilya millî takımı formasıyla da 20 gole imza attı.

FC Barcelona

25 Mayıs Cumartesi günü resmen Barcelona'ya transfer oldu. Transfer haberlerini Barcelona ve Santos kulüpleri resmî internet sitelerinden duyurdular. İspanyol basınına göre Barcelona, Neymar için Santos'a 54 milyon euro bonservis ücreti ödedi. 19 Şubat 2014 tarihinde, İspanya Ulusal Mahkeme Savcılığı transferde vergi kaçırıldığı iddiasıyla Barcelona'ya dava açılmasını talep etti.

Paris Saint-Germain FC

2017-18 sezonu öncesinden PSG ile 222 Milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle görüşmelere başladı.

Neymar PSG'ye transfer oldu! Neymar, 222 milyon Euro karşılığında PSG'ye transfer oldu . Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Millî takım kariyeri

U-17:

2009 da ilk defa U-17 katagorisinde Brezilya millî takım formasını giydi. Burada gösterdiği performansla 2010 FIFA Dünya Kupası finallerine alınması istendi. Brezilya futbolunun efsane ismi Pelé ve eski ünlü futbolcu Romário ve Formula pilotu Felipe Massa Neymar'ın Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası'na çağrılmasını istedi. Fakat Dunga tarafından açıklana 23 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

U-20:

7 Kez Brezilya U-20 millî takım formasını giyen Neymar bu maçlarda 9 gol kaydetti.

A Takım:

2010 FIFA Dünya Kupası’ndan sonra Brezilya millî takımının başına geçen Menezes, Neymar'a 10 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma verdi. 11 numaralı forma ile sahaya çıkan Neymar bir de gol attı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya - Kolombiya maçında Kolombiya'lı Zúñiga tarafından belden sakatlandı ve belinde kırık olduğu belirlenmiştir.

2014 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya millî takımının başına geçen Dunga'nın 2014 Eylül ayından itibaren Thiago Silva yerine takımın yeni kaptanının Neymar olduğunu açıklamıştır.