Christophe Galtier yönetiminde yeni bir döneme giren Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre savunma hattına stoper takviyesi yapmayı planlayan Fransız devi Paris Saint-Germain, Inter'in Slovak stoperi Milan Skriniar ile ilgilenmeye devam ediyor.

Slovak futbolcuyu yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak isteyen PSG, Ocak ayında 30 milyon Euro'luk teklif ile Inter'in kapısını çalabilir.

Transfer gerçekleşmedi

İddialara göre tecrübeli stoper, geride bıraktığımız Haziran ayında Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı ancak Inter'in 70 milyon Euro bonservis talebinden taviz vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

İtalyan ekibi, sözleşmesinin son senesinde olan Skriniar ile yeni kontrat üzerinde anlaşmaya varamaz ise futbolcunun bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılmasını engellemek için ara transfer döneminde PSG'nin teklifini kabul edebilir.

Sözleşme görüşmeleri

Inter, PSG'nin Skriniar'a yapacağı teklife ekonomik olarak yaklaşamayacağını düşünüyor ancak yine de tecrübeli stopere yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Inter yöneticilerinin Milli arada Skriniar'ın temsilcileri ile görüşmesi bekleniyordu, ancak takımın son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle kısa süre içerisinde temas kurulması beklenmiyor.

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