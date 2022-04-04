Fransız devi Paris Saint-Germain sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre PSG, ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için son bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. İddialara göre Fransız ekibi geleceği konusunda henüz kesin kararını vermemiş olan yıldız futbolcuya inançlarının bir göstergesi olarak takım kaptanlığını teklif etmeye hazırlanıyor.

Eğer Mbappe, PSG'de kalmaya karar verir ve kulübün kendisine sunacağı teklifi kabul ederse, kaptanlık pazubandını, kulübün dokuz yıldır formasını giyen Brezilyalı savunmacı Marquinhos'tan devralacak.

Henüz kararını vermedi

Mbappe geçtiğimiz gün PSG'nin Lorient'i 5-1'le geçtiği maçın ardından kendisine yöneltilen ayrılık sorularına, "Gelecek yıl mı? Bilmiyorum. Henüz kararımı vermedim. Düşünüyorum, hata yapmak istemiyorum. PSG'de kalmam mümkün mü? Elbette" sözleri ile cevap vermişti.

Bu sezon 39 maçta forma giyen 23 yaşındaki Fransız yıldız, 28 gol ve 20 asistlik performans göstermişti.



