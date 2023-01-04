Arjantin ile uzun süredir hayalini kurduğu Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan Lionel Messi, adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı.





Finalin normal süresi 2-2 sona erdi

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi.

Penaltılar sonucunda Dünya Kupası Arjantin'in oldu

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.





Hat-trick yapan Mbappe gol kralı oldu

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Kylian Mbappe ile Lionel Messi, 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyordu. Arjantin’e karşı attığı 3 golle turnuvadaki gol sayısını 8’e yükselten Kylian Mbappe, Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Katar 2022'yi gol kralı olarak tamamlayan 23 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda toplam gol sayısı 12 oldu. 7 gollü Messi ise turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.

TV’ye yansımayan şok olay

Bu maç; atılan golleri, kaçan penaltıları, Messi’nin müthiş performansı, Mbappe’nin hat-trick yapmasıyla tarihe geçse de televizyonlara yansımayan bir olay şaşkınlık yarattı.





Messi'den Mbappe'yi kızdıran hareket

Messi’nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra, maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe’ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor.

Mbappe’nin ise Messi’nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği görülüyor.

Mbappe'den Messi'ye aynı şekilde cevap

Fransız yıldız ise Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi. Fransa Milli Takımı'nın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappe, Arjantinli süper yıldıza dönerek aynı hareketi yaptı.

PARİS'TEKİ KARŞILAŞMALARI MERAK KONUSU OLMUŞTU

PSG’de takım arkadaşı olan Messi ile Mbappe arasında yaşanan bu gerilim şaşkınlık yaratırken Paris’teki karşılaşmaları merak konusu olmuştu.





MESSİ'Yİ MBAPPE DEĞİL, KARDEŞİ KARŞILADI

Dünya Kupası finalinden bu yana uzun bir tatil yapan Lionel Messi, bugün Paris’te takımına katıldı. PSG’deki takım arkadaşları ise Dünya şampiyonu Lionel Messi’yi sahaya çıkarken alkışlarla karşıladı. Bir kordon oluşturan PSG’li futbolcuların arasında gözler Mbappe’yi aradı fakat Fransız futbolcu yoktu. Onun yerine öz kardeşi Ethan Mbappe kordondaki yerini aldı.









'KARDEŞ MBAPPE'DEN ÖFKE DOLU BAKIŞ'

Her ne kadar alkışlasa da ‘Kardeş Mbappe’nin Lionel Messi’ye öfke dolu bakışı büyük yankı uyandırdı.

MBAPPE'NİN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nerede olduğu merak edilen Kylian Mbappe’nin ise tüm bunlar yaşanırken New York’ta bir diğer takım arkadaşı Achraf Hakim ile tatilde olduğu ortaya çıktı. Yüzlerini tamamen gizleyen bir maskeyle sokak sanatçılarını izleyen Mbappe ile Hakimi’yi tanıyan bir kişi videosunu çekip yayınladı.









Daha sonra ise Mbappe, Hakimi ile resmi Instragram hesabından maskeli halleriyle New York Times Meydanı’ndan bir fotoğraf paylaştı.