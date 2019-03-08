PSG’nin kâbusu sürüyor

Devler Ligi’ni kazanmak için son 5 yılda transfere 800 milyon Euro harcayan, birçok yıldızı kadrosuna katan PSG, yine bu hayalini bir başka bahara bıraktı. Teknik direktörlüğe Thomas Tuchel’i getiren Fransız devi, tıpkı iki sezon önce olduğu gibi yine avantajı elinde bulundurduğu turda rövanşı kaybedip, kupaya erken veda etti.

2016-17 sezonunda Barcelona’yı 4-0 yendikten sonra ikinci maçı 6-1 kaybeden PSG, bu sefer deplasmanda 2-0 yendiği, 9 sakat, bir de cezalısı bulunan Manchester United’a kaybetti. Son 7 sezonda bir kez daha yarı finali göremeden elenen Fransızlar’da sakatlığı sebebiyle oynamayan Neymar, faturayı hakeme kesti. Başkan Al Khelaifi de, “Hocamıza ve takımımıza inanıyorum. Şu an tek çare, sakin olmak” diye konuştu.